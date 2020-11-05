Corona virüsü için denetleme genelgesi yayınlandı! İşte İç İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

İç İşleri Bakanlığı, corona virüsü (koronavirüs) önemleri kapsamında valiliklere önemli bir yazı gönderdi ve denetimlerin sıklaşacağını duyurdu.

O genelgede dikkat çekilen detaylarda; cadde, bulvar, sokaklarda bulunan görevli ekip sayısının daha da arttırılacağı, denetimlerde zabıta ekiplerinin tamamından yararlanılabileceği ifade edildi.

ARAÇLAR TEK TEK DURDURULACAK

Öte yandan şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile ticari taksiler tek tek durdurularak, koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakılacağı belirtildi.