Haberler Haberler Corona virüsü için denetleme genelgesi yayınlandı! İşte İç İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

Corona virüsü için denetleme genelgesi yayınlandı! İşte 'ndan yapılan açıklama

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü () ülkemizde de etkisini yeniden göstermeye başlıyor. , konu ile ilgili önemli bir genelge yayınları ve valiliklere gönderdi. İşte Corona virüsü (koronavirüs) önlemleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 20:11 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 20:13
Corona virüsü için denetleme genelgesi yayınlandı! İşte İç İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

, corona virüsü () önemleri kapsamında valiliklere önemli bir yazı gönderdi ve denetimlerin sıklaşacağını duyurdu.

O genelgede dikkat çekilen detaylarda; cadde, bulvar, sokaklarda bulunan görevli ekip sayısının daha da arttırılacağı, denetimlerde zabıta ekiplerinin tamamından yararlanılabileceği ifade edildi.

ARAÇLAR TEK TEK DURDURULACAK
Öte yandan şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile ticari taksiler tek tek durdurularak, koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakılacağı belirtildi.

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