Haberler Haberler Yeni yasak ve kısıtlamalar neler? Lokanta, kafe, restoran gibi işletmeler kapanacak mı? İşte detaylar...

Yeni yasak ve kısıtlamalar neler? Lokanta, kafe, restoran gibi işletmeler kapanacak mı? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 Kasım Salı günü kabine toplantısı ardından kritik bir açıklamada bulundu. Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Ülkemizde de etkisi devam eden corona virüsü salgını önlemleri kapsamında alıınan yeni kararlar açıklandı. Peki, yeni yasak ve kısıtlamalar neler? Sokağa çıkma yasağı var mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 07:31
Yeni yasak ve kısıtlamalar neler? Lokanta, kafe, restoran gibi işletmeler kapanacak mı? İşte detaylar...

Corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Düzenli olarak kabinesi ile toplanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında yeni kararlar hakkında açıklamalarda bulundu.

YENİ YASAK VE KISITLAMALAR NELER?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir. genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek. Pazar ve marketlerde denetim artırılacak. Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.

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