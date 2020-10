Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! "Şu ana kadar 100 vatandaşımız kurtarıldı" | Son dakika İzmir Depremi haberleri

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından beraberinde bazı bakanlarla İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde açıklama yaptı.

Depremde, 25 vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirten Bakan Kurum, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Deprem sonrasında çok sayıda artçı depremin meydana geldiğini anımsatan Kurum, "Sarsıntılar daha çok Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka'da hissedildi. Ekiplerimiz canla başla çalışıyor, tüm milletimiz müsterih olsun, bütün arama kurtarma faaliyetleri, Afet Koordinasyon Merkezimizin koordinasyonunda. İşi tamamen, İçişleri Bakan Yardımcımız koordine ediyor. İlgili bütün bakanlıklarımızın bakan yardımcıları, belediyelerimizin temsilcileri bu koordinasyon grubundalar." diye konuştu.

Arama kurtarma faaliyetlerinin AFAD, Jandarma, UMKE, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarınca hızlıca yapıldığını bildiren Kurum, şöyle devam etti:

"Sahada şu an fiilen yaklaşık 5 bin arama kurtarma personeli ve diğer personeller dediğimiz, ilgili bakanlıklardan personeller İzmir'imizin ihtiyacı olan ne ise bu çalışmaları fiilen yürütmektedir. 475 araçla da arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyoruz. Biliyorsunuz 17 binamızda yıkım gerçekleşmişti. Arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor, 9 binada faaliyetler tamamlandı. Tabii bu kurtarma faaliyetlerini yaparken, arama kurtarma çalışanlarımızın da can güvenliğini teminat altına almak adına binalarımızı an ve an takip ediyoruz.

Aynı Elazığ'da, Malatya'da, Kartal'da nasıl takip ettiysek, binalarımızı lazer tarayıcıyla sürekli taramak suretiyle herhangi bir salınım var mı, yok mu? Yıkılma riski var mı, yok mu? takip etmek suretiyle çalışmaları çok titizlikle yürütüyoruz. AFAD, Kızılay ve belediyemiz bölgeye çadır sevkiyatı yaptılar. Battaniye, yiyecek gibi sevkiyatlar sürekli yapılmakta, beslenme ihtiyacını Kızılay koordinasyonunda yürütüyoruz ve gelen tüm yardımları destekleri de yine Kızılay'ın koordinasyonunda vatandaşlarımıza malzeme tedariği yapmak sureti yürütüyoruz."

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILACAK"

Hasar tespit çalışmaları kapsamında dün kamu binalarını incelediğini, bugün de vatandaşların konutlarının inceleneceğini aktaran Kurum, "Etkinlik oluru aldığımız tüm alanlarda bakanlığımız personeli bütün binalara girerek hasar tespit çalışmaları yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız, bakanlığımızın hasar tespit ekiplerinin tespitlerini tamamlamalarına müteakip binalarına girmeleri. Bir kez daha uyarmak istiyorum çünkü ağır hasarlı, yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz. Binaların tespitlerin yapılmasına müteakip gerilmesi bu konuda önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Mobil laboratuvarların numune alma konusunda fiilen sahada tespitler yaparak, hızlı bir şekilde bina tespitlerini yapıp en kısa sürede bitireceklerini söyleyen Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Tabii arama kurtarma faaliyetlerini çok hassas bir şekilde yürütmek durumundayız. Ekiplerimiz, bu hassasiyetle çalışıyor. Yine AFAD'ın koordinasyonunda tüm sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte bu süreci yürütüyoruz ve depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. İnşallah arama kurtarma faaliyetlerini yine bu titizlikle sürdüreceğiz. Ekiplerimiz gece boyunca büyük bir özveriyle durmaksızın çalıştılar ve arama kurtarma faaliyetlerini hakikaten çok önemli bir hassasiyetle çalıştılar. Bu çalışma faaliyetlerini yürüten AFAD'ımıza, Kızılay'ımıza, UMKE'mize ve tüm sivil toplum örgütlerimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.

İşte Emine Eren Hanımefendiyi Barış Sitesi'nde, yıkımından 14 saat sonra canlı olarak kurtardık. Ekiplerimiz, 15. saatte Fadime Tolu Hanımefendi'yi, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından sağsalim çıkarmayı başarılar. Yine 17 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından da 16 yaşındaki İnci kızımız kurtuldu. Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından da Hülya Özmet Hanımefendi yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı. İnşallah yeni Hülyalar, Fatmalar, Ayşeler, Mehmetlerimizi enkaz altından ekiplerimiz sağsalim çıkaracaklar. Yine Barış Sitesi'nde Nurcan Tosun Hanımefendiyi kurtardık, eşi İbrahim Bey'in de bu noktada sevincine de tüm ekiplerimiz şahidi oldu. İnşallah aynı sevinci kurtarma faaliyetleri yürüttüğümüz diğer alanlarda da yaşayacağız."

"İZMİRLİ KARDEŞLERİMİZİN YARASINI EN HIZLI ŞEKİL SARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci ilk andan itibaren anbean takip ettiğini anımsatan Kurum, "Cumhurbaşkanımız, tüm bakanlarımızla birlikte burada koordinasyonu yakinen takip edip, buradaki eksiklere ve varsa ihtiyaçlara ilişkin talimatlarını vermektedirler. Ülkemizin dört bir yanı İzmir'imiz için seferber olmuş durumda. Bunu gururla belirtmek isterim ki dün Elazığ'da, Malatya'da milletimiz nasıl beraber olduysa bugün için İzmir'imiz için beraber olduk. İnşallah İzmirli kardeşlerimizin de yarasını en hızlı şekil saracağız." şeklinde konuştu.

Tüm tedbirlerin alındığını ve vatandaşların müsterih olmasını isteyen Bakan Kurum, "Arama kurtarma faaliyetlerini 2 bin 59 kişi ile yürütüyoruz. AFAD'ımız, JAK timlerimiz, Sahil Güvenliğimiz, itfaiyelerimiz, belediyelerimiz ve derneklerimiz toplamda 2 bin 59 kişiyle faaliyetlerini sürdürüyor. 'Diğer personel' dediğimiz AFAD, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kızılay, UMKE, Jandarma, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan teknik destek ve ikmal olmak üzere de 2 bin 936 kişiyle de hem arama kurtarma hem de yardım faaliyetlerini yürütüyoruz." değerlendirmesi yaptı.

Barınma ihtiyaçları kapsamında açıklanan 3 bin 750 kişilik yurt ve kamu misafirhanelerinde yer ayrıldığını anımsatan Kurum, "Bugün itibariyle başvuran sadece 15 kişi. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla AFAD koordinasyonunda AFAD, Kızılay ve belediyemiz çadır kurma sürecini yürütüyorlar." dedi.

"KALICI KONUTLARIN YAPIMI"

Bakan Kurum, ihtiyaç olan yerlerde şu ana kadar 3 bin çadır kurulma işleminin devam ettiğini ve yaklaşık 750'sinin kurulduğunu ve akşama kadar tamamının kurulmasını hedeflediklerini söyledi.

Beslenme ihtiyacını Türk Kızılay koordinesinde yürüttüklerini belirten Kurum, 56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerinin alanda olduğunu ve burada 249 personel ve 37 araçla görevlerine devam ettiklerini bildirdi.

Hasarlı binaların tespitlerinin yapılmasına müteakip binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlara hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Türk Kızılayın eşya yardımı yapılacağına değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Girilme riski bulunan binalardaki eşyasını alamayan vatandaşlarımız için eşya yardımı yapılacak. Yine yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin de Elazığ'da ve Malatya'da olduğu gibi taşınma yardımı, kira yardımı bütün vatandaşlarımıza yine valiliğimizin koordinasyonunda yapılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız, kalıcı konutların yapımı için AFAD ile koordine halinde. Hem yerinde hem de rezerv alanlarda kalıcı konutların yapımına ilişkin süreci başlattılar. Bugün fiilen sahalarda zemin etüt çalışmalarını yapacağız, bilhassa enkaz kaldırma çalışması yürüttümüz alanlarda zeminle ilgili problemlerin olduğunun tespitini yaptık. Dolayısıyla zemin etütlerini bugün itibarıyla başlatıyoruz. Kalıcı konutların projelendirme çalışmaları da aynı şekilde eş zamanlı yapılacaktır.

Tüm depremlerde, sellerde nasıl hızlı aksiyon aldıysak inşallah İzmir için de aynı yardımları, aynı çalışmayı büyük bir özveriyle, büyük bir şevkle, büyük bir uyum içerisinde yaparak İzmir'imizin, İzmirli vatandaşlarımızın yaralarını saracağımızı ifade etmek istiyorum. Tekrar İzmir'imizin, Türkiye'mizin başı sağolsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."