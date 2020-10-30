Haberler Haberler İzmir'deki depreme ilişkin Emniyet'ten "sosyal medya" açıklaması! "Kin ve nefret paylaşımları..."

'deki depreme ilişkin Emniyet'ten "sosyal medya" açıklaması! "Kin ve nefret paylaşımları..."

'de meydana gelen sonrası sosyal medyada halkı kin ve nefrete sürükteleyecek paylaşım yapan hesaplara ilişkin 'nden açıklama geldi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 19:21
İzmir'deki depreme ilişkin Emniyet'ten "sosyal medya" açıklaması! "Kin ve nefret paylaşımları..."

, ve çevresinde hissedilen üzerinden internette halkı düşmanlığa ve kin beslemeye tahrik eden paylaşımlara ilişkin tespit çalışmalarının başlatıldığını, belirlenen kişilerin adli mercilere sevk edileceğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Bu faaliyetler kapsamında, İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin tespit çalışmalarının ivedilikle başlatıldığı duyurulan açıklamada, "Tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir. Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." bilgisi verildi.

BİZE ULAŞIN