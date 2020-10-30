Haberler Haberler İzmir depremi için tsunami açıklaması! Kandilli ve Seferihisar...

depremi için açıklaması! Kandilli ve Seferihisar...

Merkez üssü Seferihisar olan depreme dair Kandilli Rasathanesi'nden flaş Tsunamı açıklaması... Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, İzmir'de yaşanan depreme ilişkin, Seferihisar'da yaşandığını dile getirdi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 18:29 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 18:34
İzmir depremi için tsunami açıklaması! Kandilli ve Seferihisar...

Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, 'de yaşanan depremin ardından basın açıklaması yaptı.

Haluk Özener, depremin 6.9 şiddetinde olduğunu duyurdu. Özener, "Deprem sığ bir deprem, 10 km derinlikteydi. 30-40 km'lik bir fay kırılması yaşandı. Depremin ardından 21 artçı kaydedildi. 1 hafta 10 gün boyunca 5.8'e kadar olan artçılar yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

"SEFERİHİSAR'DA TSUNAMİ YAŞANMIŞTIR"

Seferihisar'daki deniz taşması görüntüleriyle ilgili de konuşan Özener, "Ülkemiz tsunamiye alışkın değildir. Ancak, Seferihisar'da bir tsunami yaşanmıştır. Akdeniz ve Ege, bu açıdan tsunami bölgesidir. Depremden 9 dakika sonra tsunami uyarısı yapılmıştır." açıklamasını yaptı.

TFF'DEN GEÇMİ OLSUN MESAJI
Öte yandan TFF, İzmir Seferihisar'da yaşanan olaylara ilişkin geçmiş olsun mesajı yayınladı. İşte o mesaj;

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