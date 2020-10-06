Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Kaç gün okula gidilecek? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!

Milli Eğitimi Bakanı Ziya Selçuk, Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

"Velilerimize bir kez daha gösterdikleri çaba nedeniyle teşekkür ediyorum. Bilimsel veriler ışığında, çocuklarımızın faydasını önceleyerek okullarımızda aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçiyoruz."

"21 Eylül Pazartesi günü okul öncesi eğitim öğrencilerimiz ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlamış olduk. İlk aşamamızda 3. haftadayız. Süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz ve iyi sonuçlar aldığımız için 2. aşamaya geçmeye hazırız."

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK? KAÇ GÜN OKULA GİDİLECEK?

"İlkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için de yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Öğrencilerimiz haftanın 2 günü okullarında olacaklar. Sınıf mevcudumuz gruplara ayrılarak azaltılacak. Okulda kalış süreleri de kısaltılacak. Tüm teknik ayrıntıları bu hafta içinde sizlerle paylaşacağız."

"Veli rızası bizim için önemli. İsteyen velilerimiz çocukları okula gönderecek."

ÜCRETSİZ TABLET AÇIKLAMASI!

Bakanlık olarak 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız. Önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize ulaşmaya başlayacak. Cihazların dağıtım süreci il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek.

HAFTA SONU OKUL OLACAK MI?

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, okulların ihtiyaçlarına göre Cumartesi günü eğitimin yapılabileceğini söyledi. Bakan Selçuk açıklamasında şunları kaydetti: Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım.

EBA İLE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Uzaktan Eğitimin ana mecrası EBA'da tüm yayınlarımız günde 3 kez tekrar ediliyor. Sorumlu oldukları içerikleri tekrar tekrar izleyebilirler. EBA'da ders anlatımları canlı sınıf uygulamaları öğrencilerimizin hizmetinde olmaya devam edecek. Bilgisayar ve internet konusunda 12 bin 111 eba destek noktası oluşturduk. İnternet ve bilgisayar sorunu olan öğrenciler oradan destek alabilirler. Öğrencilerimiz bu anlamda kendilerine en yakın noktaya ulaşabilirler.