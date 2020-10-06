Okullar hangi sınıflar için açılacak? Okullar ne zaman açılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, ''İlkokul 2.3.4. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz.'' ifadeleri yer alırken, açıklamanın ardından veliler ve öğrenciler hangi sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını merak ediyor. Başkan Erdoğan, "Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2,3 ve 4.sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. 8.ve 12.sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek." ifadelerine yer verdi.

OKULLAR HANGİ SINIFLAR İÇİN AÇILACAK? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlık önceliklerimizden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştiriyoruz. Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüzyüze eğitimi başlatmıştık. Bugün yüzyüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1.sınıfların yanısıra 2. 3. ve 4. sınıflarda yüzyüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallarla yüzyüze eğitime geçilecek." ifadelerini kullandı. 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı.