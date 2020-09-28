Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (28 Eylül)

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 28 Eylül Pazartesi günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

28 Eylül Cuma günü 115 bin 523 test yapıldı. Bu testlerde 1412 vakaya rastlandı. 65 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1422 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 10 milyon 153 bin 223, toplam vaka sayısı 315 bin 845, toplam vefat sayısı 8 bin 062, toplam ağır hasta sayısı 1596, hastalarda zatürre oranı %6.5, toplam iyileşen hasta sayısı 277 bin 052 oldu.