Haberler Haberler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (28 Eylül)

Sağlık Bakanı güncel rakamlarını açıkladı ()

Son dakika (koronavirüs) haberi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Günbegün vaka sayılarını paylaşayn SAğlık Bakanı Dr. , Pazartesi gününe ait rakamları duyurdu. Peki, corona virüsü vaka sayısı bugün kaç? İşte Bakan Koca'nın o açıklaması...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 19:35 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 21:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (28 Eylül)

Türkiye'de son dakika gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. , Pazartesi günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

28 Eylül Cuma günü 115 bin 523 test yapıldı. Bu testlerde 1412 vakaya rastlandı. 65 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1422 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 10 milyon 153 bin 223, toplam vaka sayısı 315 bin 845, toplam vefat sayısı 8 bin 062, toplam ağır hasta sayısı 1596, hastalarda zatürre oranı %6.5, toplam iyileşen hasta sayısı 277 bin 052 oldu.

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