Başkan Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası Kurban Bayramı'nda alınacak önlemler hakkında bilgi verdi. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olmayacağını belirten Başkan Erdoğan, kurban kesecek vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Cuma günü vasıl olacağımız mübarek Kurban Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum. Kurban için tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır. Ülkemizde kesilecek büyük ve küçük baş kurbanlıkların tamamı yerli üretimdir.

Gerek kurbanlıkların kontrolü, kesim yerleri, temizlik hususunda gereken tedbirler ağırlıklı olarak yerel yönetimler vasıtasıyla alınmıştır. Kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için bayramın ikinci ve üçüncü günlerinin de değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Yola çıkacakların dikkatli olmalarını rica ediyorum.

"BAYRAMDA DA KURALLARDAN TAVİZ VERMİYORUZ"

Temizlik, maske, mesafe kurallarından bayramda da asla taviz vermiyoruz. Sıkıntılı ve zahmetli olduğunu bildiğimiz bu kuralları kendimizin ve sevdiklerimiz için bu kuralları harfiyen uygulayalım. İnşallah çoğu gitti azı kaldı. Güzel günler bizi bekliyor.

Milletimizin salgın dönemindeki istihdam kaybını önlemek ve sosyal destek ihtiyacını karşılamak için 26,5 milyon liralık karşılıksız nakit ödeme yaptık. Her bir vatandaşımızın yanında yer almayı sürdüreceğiz.