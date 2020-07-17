SSK ve Bağkur emeklilerine Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu yıl da emeklilere bayram ikramiyesi yatırıldığını açıkladı. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş alacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri, bugünden itibaren hesaplarına yatırılıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 17-29 Temmuz tarihlerinde ödeneceği açıklanan Kurban Bayramı ikramiyeleri, bugün emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.
Bakanlık, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz tarihlerinde, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz tarihlerinde, aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını bildirmişti.
Ayrıca, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceği belirtilmişti. Bu kapsamda, Ziraat Bankası'ndan her ayın 1 ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme gerçekleştirilecek.
Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.
- 17.07.2020
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