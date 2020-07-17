Michael Essien'den Azerbaycan mesajı: Şehitler ölmez vatan bölünmez!
Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'a yaptığı saldırılara futbol dünyasından da tepkiler gelmeye başlarken, dünyaca ünlü yıldız Michael Essien'in paylaşımı büyük ses getirdi.
Ganalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlü kalın. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ifadesini kullanarak, şehit olan Azerbaycan askerlerini andı.
Essien'in bu paylaşımı başta Türk taraftarlar olmak üzere binlerce kişi beğeni aldı.
Kariyerinde Lyon, Chelsea, Real Madrid ve Milan gibi büyük takımlarda top koşturan 37 yaşındaki futbolcu son olarak Azerbaycan ekibi FK Sabail'de forma giymişti.
- 17.07.2020
- Güncelleme: 17.07.2020 18:57
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