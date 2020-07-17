Michael Essien'den Azerbaycan mesajı: Şehitler ölmez vatan bölünmez! - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Haberler Dünya yıldızından Azerbaycan'a büyük destek!

'den mesajı: Şehitler ölmez vatan bölünmez!

Michael Essien'den Azerbaycan mesajı: Şehitler ölmez vatan bölünmez!

'ın kardeş ülke 'a yaptığı saldırılara futbol dünyasından da tepkiler gelmeye başlarken, dünyaca ünlü yıldız 'in paylaşımı büyük ses getirdi.

Ganalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlü kalın. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ifadesini kullanarak, şehit olan askerlerini andı.

Essien'in bu paylaşımı başta Türk taraftarlar olmak üzere binlerce kişi beğeni aldı.

Kariyerinde , , ve Milan gibi büyük takımlarda top koşturan 37 yaşındaki futbolcu son olarak Azerbaycan ekibi FK Sabail'de forma giymişti.

  1. 17.07.2020
  2. Güncelleme: 17.07.2020 18:57
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