Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri açıklandı! Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman yapılacak?
Binlerce öğrencinin merakla beklediği Açık Öğretim Lisesi sınavları hakkında yeni tarihler açıklandı. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için sınav tarihleri 25-26 Temmuz olarak belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.
Bakanlığın internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, şu bilgilere yer verildi:
"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."
- 31.05.2020
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri açıklandı! Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman yapılacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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