Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri açıklandı! Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman yapılacak? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Lisesi (AÖL) sınav tarihleri açıklandı! Açık sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri açıklandı! Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman yapılacak?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği Lisesi sınavları hakkında yeni tarihler açıklandı. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık , Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık için sınav tarihleri olarak belirlendi.

, Ortaokulu, Açık , Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavlarının 'da yapılacağını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, şu bilgilere yer verildi:

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."

  1. 31.05.2020
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