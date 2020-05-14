Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan normalleşme süreci ve EBA TV açıklaması!
Corona virüsü salgını sebebiyle okullara verilen ara ve uzaktan eğitim sisteminin getirilmesi ve normalleşme süreci hakkında uluslararası imam hatip öğrenicleriyle video konferans yöntemiyle görüşen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Normalleşme aşama aşama, kademe kademe oluyor. Tedbirleri alarak bunu bir şekilde kontrol ediyoruz. Allah izin verirse önümüzdeki süreç daha da olumlu olacak" ifadelerini kullandı.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uluslararası imam hatip okulları öğrencileri ile buluştu. 70'i aşkın ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı video konferansta Bakan Selçuk, öğrencileri dinledi. Samimi ortamda gerçekleşen sohbette eğlenceli diyaloglar kayda geçti.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un uluslararası imam hatip okulları öğrencileri ile yaptığı görüşmeye Türkiye'deki tüm Uluslararası İmam Hatip Liselerinden 229 öğrenci ve 65 öğretmen katıldı.
Bakan Selçuk, Uluslararası İmam Hatip Liseleri'nin diplomatik ilişkilerde büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Öğrencilerin Türkiye'yle uyumu ve dünyayla bütünleşmesini çok değerli bulduğunu anlatan Selçuk, " Sizin için neler yapabiliriz, sizleri nasıl geliştirebiliriz bunun için çalışıyoruz." dedi.
GENÇLERE TAVSİYELER
Dünyanın dört bir yanından gelerek eğitim için bir süredir Türkiye'de bulunan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a başarılı olmak için önerilerini sordu.
Ali Masangila, "En büyük hayalim sizin gibi bakan olmak" dedi ve bunun için tavsiye istedi. Bakan Selçuk, "Bunlar kısmet işi." diyerek ekledi: " Bunun için kendinizi iyi yetiştirmeniz, sosyal olmanız, sorumluluk almanız, girişimci olmanız, insanlara, hayvanlara, bitkilere hizmet etmekten zevk almanız lazım. Hayat görüşünüzü geliştirmek için çok okumanız lazım. Bir hedef edinip o hedef doğrultusunda adım adım ilerlemekte fayda var."
Amir Ali ise Bakan Selçuk'un karantina günlerini nasıl geçirdiğini merak ediyordu. Selçuk, "Karantina günlerini karantinaya girmeyerek geçiriyorum." dedi, "Bizim millet için, çocuklar için fedakarlık etmemiz lazım. Her zaman zor durumlarda bazı insanların fedakarlık yapması gerekiyor. Bunu yaptığımız için şükrediyoruz." diye de ekledi.
Kamerunlu Yusuf Adamov ise heyecandan yerinde duramıyordu. Kendi oğlunun adının da Yusuf olduğunu söyleyen Bakan Selçuk öğrencinin enerjisine hayranlığını dile getirdi. Adamov "Siz karantinaya girseydiniz normalleşme süreci biraz daha geç gelecekti." deyince Selçuk, öğrenciye "Umutlu olun. Güzel olacak." diye seslendi. Kamerunlu Yusuf'un Türkçe deyimlere hakimiyetiyle verdiği "Umut fakirin ekmeği" cevabı salondakileri gülümsetti.
"NORMALLEŞME AŞAMA AŞAMA OLUYOR"
Öğrenciler 2 ayı aşkın bir süredir ailelerinden uzaktaydı. Afganistanlı Naveedullah Nori gibi pek çoğu ülkelerine ne zaman geri dönebileceğini merak ediyordu. Bakan Selçuk, bu soruya "Normalleşme aşama aşama,kademe kademe oluyor. Tedbirleri alarak bunu bir şekilde kontrol ediyoruz. Allah izin verirse önümüzdeki süreç daha da olumlu olacak. Sizin bir an önce rahata ermeniz için ailelerinizle görüşebilmeniz için elimizden geleni yapıyoruz ama riske girmeden..." yanıtını verdi.
"EBA İLE AÇIĞI KAPATTIK"
Konya'da eğitim alan Saad Jowhar'ın ise içinde bulunulan uzaktan eğitim sürecine ilişkin söyleyecekleri vardı. Jowhar, "Bu zor süreçte EBA canlı derslerle açığımızı kapatabildik. Kuşkusuz ki bunda sizin ve ekibinizin emeği çok büyük. Sizi bazen babamız, abimiz gibi bazen de derse giren bir öğretmenimiz gibi hissediyoruz." dedi.
Bakan Selçuk, "Ortak dil olarak Türkçe'de buluşuyor, ortak insani değerleri gerçekleştirecek her işi birlikte başarmaya çalışıyoruz. Bizler bu okullarda uluslararası vizyon kazanmak anlamında avantajlıyız. İlerde ülkelerimizde Türkiye'nin gönüllü temsilcileri olacağız." diyen Kırımlı Kamilla Botasheva'nın da müfredata dahil edilmesini istediği uluslararası basın, kültür elçiliği gibi bazı dersler için çalışma yapma sözü verdi.
- 14.05.2020
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