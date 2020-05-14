Mayıs ayına ait bordrolar yayımlandı! e-Bordro sorgulama işlemi nedir? Nasıl yapılır?
Kamu kurumlarında personel olarak çalışan vatandaşların beklediği bordrolar yayımlandı. Peki, 2020 Mayıs ayı maaş sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Bordro giriş işlemler...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-Bordro uygulaması ile maaş sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu.
E-BORDO 2020 MAYIS AYI BORDOLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
e-Bordro görüntüleme yapabilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifresi olmayanların PTT üzerinden şifrelerini almaları gerekiyor. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra e-Bordro sorgulama sayfasını açın. Daha sonra gelen ekranda yıl ve ayı seçerek görüntülemek istediğiniz maaş bordrolarına ulaşabilirsiniz.
MALİYE BAKANLIĞI'NDAN E BORDRO UYARISI
Maliye Bakanlığının 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca e-devlet kapısından alınabilmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/) Söz konusu Genelge nedeniyle bu tarihten itibaren Mutemetliklerden maaş bordrosu verilememektedir.
- 14.05.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mayıs ayına ait bordrolar yayımlandı! e-Bordro sorgulama işlemi nedir? Nasıl yapılır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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