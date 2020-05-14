Mayıs ayına ait bordrolar yayımlandı! e-Bordro sorgulama işlemi nedir? Nasıl yapılır? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Haberler Mayıs ayına ait bordrolar yayımlandı! e-Bordro sorgulama işlemi nedir? Nasıl yapılır?

Mayıs ayına ait bordrolar yayımlandı! e-Bordro sorgulama işlemi nedir? Nasıl yapılır?

Mayıs ayına ait bordrolar yayımlandı! e-Bordro sorgulama işlemi nedir? Nasıl yapılır?

Kamu kurumlarında personel olarak çalışan vatandaşların beklediği bordrolar yayımlandı. Peki, 2020 Mayıs ayı maaş sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Bordro giriş işlemler...

Hazine ve 'nın e-Bordro uygulaması ile maaş sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu.

E-BORDO 2020 MAYIS AYI BORDOLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

e-Bordro görüntüleme yapabilmek için şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifresi olmayanların PTT üzerinden şifrelerini almaları gerekiyor. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra e-Bordro sorgulama sayfasını açın. Daha sonra gelen ekranda yıl ve ayı seçerek görüntülemek istediğiniz maaş bordrolarına ulaşabilirsiniz.

MALİYE BAKANLIĞI'NDAN E BORDRO UYARISI

Maliye Bakanlığının 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca e-devlet kapısından alınabilmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/) Söz konusu Genelge nedeniyle bu tarihten itibaren Mutemetliklerden maaş bordrosu verilememektedir.

  1. 14.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mayıs ayına ait bordrolar yayımlandı! e-Bordro sorgulama işlemi nedir? Nasıl yapılır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA