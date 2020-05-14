Emeklilere maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşı ne zaman verilecek? SSK ve Bağkur...
Geçtiğimiz günlerde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan Emekli maaşları hakkında açıklama yapmış ve net tarih vermişlerdi. Emekli maaşlarını yatacağı tarih merak konusu oldu. Peki, emekli maaşı ne zaman yatacak?
Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen emekli maaşları haberi hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor.
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktarmıştı.
Bakan Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaşmıştı.
BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.
4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta; 27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.
- 14.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Emeklilere maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşı ne zaman verilecek? SSK ve Bağkur... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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