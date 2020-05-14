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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Başkan Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Başkan , 14 Mayıs Çiftçiler günü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan'ın sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 'nü tebrik ediyorum. vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz." ifadeleri yer aldı.

Başkan , çiftçilerin 'nü kutladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında çiftçilere corona virüsü süreci öncesi ve sonrası verilen desteklerin bulunduğu bir görsele de yer verdi.

  1. 14.05.2020
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