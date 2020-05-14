Başkan Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Çiftçiler günü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan'ın sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz." ifadeleri yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, paylaşımında çiftçilere corona virüsü süreci öncesi ve sonrası verilen desteklerin bulunduğu bir görsele de yer verdi.
Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs #DünyaÇiftçilerGünü'nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2020
El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/VPks7txZgM
- 14.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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