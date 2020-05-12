Hemşireler Gününe özel paylaşım! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hemşireler Günü mesajı - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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Hemşireler Gününe özel paylaşım! 'dan mesajı

Hemşireler Gününe özel paylaşım! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hemşireler Günü mesajı

, salgını sürecinde en çok desteğe ihtiyaç duyan meslek dallarından biri olan hemşirelere özel paylaşım yaptı. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir kahraman. Ve bugün onun günü" ifadesi yer aldı.

, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti: "Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. corona virüsüne karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. 12 Mayıs kutlu olsun."

Bakan Koca'nın paylaşımında yer alan görselde de "Bir kahraman. Ve bugün onun günü" ifadesi yer aldı.

BAKAN KOCA'DAN HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJI

  1. 12.05.2020
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