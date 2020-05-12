Hemşireler Gününe özel paylaşım! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hemşireler Günü mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını sürecinde en çok desteğe ihtiyaç duyan meslek dallarından biri olan hemşirelere özel paylaşım yaptı. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir kahraman. Ve bugün onun günü" ifadesi yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti: "Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. corona virüsüne karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun."
Bakan Koca'nın paylaşımında yer alan görselde de "Bir kahraman. Ve bugün onun günü" ifadesi yer aldı.
BAKAN KOCA'DAN HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJI
Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. Koronavirüse karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. 12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLU OLSUN. pic.twitter.com/TrseBtFTRu— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2020
- 12.05.2020
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