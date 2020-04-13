Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsüyle mücadele kapsamında terhis olacak askerler için nasıl bir uygulama yapılacağı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre, askerlik hizmetiyle ilgili iki karar gündemde. Peki, askerlik uzadı mı? Terhis olacak askerlerin durumu ne olacak? Terhis celp tarihleri ertelendi mi? İşte ayrıntılar....

ASKERLİK UZADI MI?

TSK'da yapılan değerlendirmede celp ve terhis dönemlerinde 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte ciddi bir risk oluşturmasından endişe edildiği öğrenildi. Terhis ve celplerin geçici bir süre durdurulması kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 3'üncü kez tele konferansla toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konferansa Huber Köşkü'nden katılacak. Alınan kararların bu hafta açıklanması bekleniliyor.

TERHİS OLACAK ASKERLERİN DURUMU NE OLACAK?

Kabine toplantısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerlerin terhis ve celp dönemlerinin ertelenmesine ilişkin sunumu yapması ve bu hafta içi bu yönde bir kararın alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta bakanlara koronavirüs ile mücadele sonrası atılacak adımların ve stratejilerin geliştirilmesi talimatı vermişti.

TERHİS VE CELP TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi konuyu köşe yazısında ele aldı. İşte Abdulkadir Selvi'nin açıklamaları: Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, askerlerin terhis ve celp işlemlerinin kısa bir süre için durdurulması, askerliğini bedelli olarak yapacak olanların ise kışlalara gitmek yerine uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları üzerinde çalışılıyor.

En son 1 Nisan'da terhis işlemlerinin yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde son celp işleminin ise 19 Mart tarihinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Celp ve terhis dönemlerinde 60 bin asker terhis olurken, 60 bin kişinin de askere alındığı öğrenildi. Koronavirüs salgınının ortaya çıkması üzerine TSK'da terhis sırası gelen askerler 14 gün önceden karantinaya alınıyor. Askere alınanlar ise salgın tehlikesine karşılık birliklerine gönderilmeden önce 14 gün gözetim altında tutuluyordu.

TERHİS NE DEMEK?

Askerlik ödevini bitirenleri ordudan bırakma.

CELP NE DEMEK?

Askerlik ödevini yapmaya çağırma.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 29 Nisan 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan mayıs celp ve sevk dönemine tabi olanlar 29 Nisan 2020 tarihinde, haziran celp ve sevk dönemine tabi olanlar 28 Mayıs 2020 tarihinde, temmuz celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 18 Haziran 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.