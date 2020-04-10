Son dakika: Japonya'da corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadelede 'uzaktan muayene' uygulaması

Corona virüsü salgınına karşı yeni bir uygulama geliştirildi. Japonya, yeni tip corona virüsünün (Covid-19) yayılmasını durdurmak amacıyla evden muayene uygulamasına geçmeye hazırlanıyor.

Kyodo ajansını haberine göre, Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 ile mücadele kapsamında, internet ve telefon yoluyla evden muayene hizmetinin başlatılacağını açıkladı.

Kato, uzaktan tedavi hizmeti verecek kliniklerin listesini duyuracaklarını söyledi.

Uygulama kapsamında, salgın süresince hastalar, sağlık merkezlerine internet ya da telefon yoluyla ulaşarak, muayene olabilecek.

Uzaktan muayeneye, yazılan ilaçların kullanımı konusunda bilgi vermek amacıyla bir eczacı da katılacak, ilaçlar hastaya kuryeyle ulaştırılacak.

Covid-19 hastalarının yanı sıra diğer hastaların da yararlanabileceği ve gelecek hafta başlaması planlanan uygulamada, uzaktan muayene ücreti 2 bin 140 yen (130 Türk lirası) olacak.

HAVALİMANINDA BEKLETİLEN YOLCULAR "KARTON KUTUDA" KALACAK İDDİASI

Hong Kong merkezli The Standart internet sitesinin haberinde, Tokyo'daki Narita Havalimanı'nda virüs testi için bekletilen yolcular için, sonuçlar çıkana kadar kalacakları, içinde yatak bulunan karton kutuların hazırlandığı belirtildi. Haberde söz konusu yataklı karton kutuların fotoğrafı da yer aldı.

Konuya ilişkin konuşan Sağlık Bakanlığı Salgın Hastalıklar Dairesinden Tajima Shotaro ise yolcuların havalimanına yakın otellere nakledildiğini ve kutularda kalmak zorunda olmadıklarını belirtti.

VAKA SAYISI 6 BİN 721 OLDU

Öte yandan ülkede Covid-19 vaka sayısı 6 bin 721'e, ölü sayısı 123'e yükseldi.

Şimdiye kadar 1353 Covid-19 hastasının taburcu edildiği, 125 kişinin durumunun ciddiyetinin koruduğu kaydedildi.

Öte yandan Profesyonel Sumo Federasyonundan yapılan açıklamada, ilk kez güreşçilerinden birinde virüse rastlandığını duyurdu.

Sporcunun karantinada tutulduğu, antrenmanların da askıya alındığı kaydedildi.

Covid-19 hakkında şu ana kadar bilinenler, korunma yolları, araştırmalar ve Türkiye'nin önlemleri...

Dünya son 30 yılda SARS ve MERS'in ardından üçüncü kez corona virüsü salgınıyla karşı karşıya geldi ve küresel bir tehdit oluşturmaya başladı.

İlk kez Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve "Covid-19" olarak adlandırılan dünya çapında ölümlere neden olan corona virüsü, milyonlarca insanı tedirgin etmeye devam ediyor.

Virüs, tüm çabalara karşın yayılmaya devam ediyor. Halen ölüme yol açma riski yaklaşık yüzde 3 olarak belirtiliyor. Bu oranın, bir tür corona virüsün 2003 yılında neden olduğu SARS salgınına göre daha düşük olduğunun altı çiziliyor. Buna karşılık, virüsün bu defa daha hızlı yayıldığı, daha kısa sürede daha çok insana bulaştığı vurgulanıyor.

Covid-19 için ülkeler tedbirlerini aldı ve gelişmelere göre tedbirlerini genişletmeye devam ediyor. Tedirginlik yaratan virüse ilişkin doğru bilgi edinilmesi sağlığın korunması için önem taşıyor.

NASIL KORUNURUZ?

BİLMENİZ GEREKENLER