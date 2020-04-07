Nihat Hatipoğlu Berat Kandili gecesi izleyicilerle buluştu | Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu kaç yaşında? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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gecesi izleyicilerle buluştu | Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu ?

Nihat Hatipoğlu Berat Kandili gecesi izleyicilerle buluştu | Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu kaç yaşında?

Prof. Dr. , Ramazan ayının müjdecisi olan gecesi izleyicilerle buluştu. ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel programında  Hatipoğlu, yine çok önemli bilgiler verdi. Ramazan ayında yaptığı programlarla izleyicilerin gönlünde taht kuran Nihat Hatipoğlu, Berat Kandili programıyla da birçok ailenin evine misafir oldu. Peki Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu ...

dolayısıyla arama motorlarında ile ilgili binlerce arama gerçekleştirildi. Hatipoğlu'nu izlemek isteyen vatandaşlar, ATV ekranlarında program olup olmayacağını araştırdı. Bunların yanı sıra kullanıcılar, Nihat Hatipoğlu ? Nihat Hatipoğlu kimdir, nereli? sorularına da yanıt aradı. İşte tüm soruların cevapları...

NİHAT HATİPOĞLU BERAT KANDİLİ ÖZEL

Ramazan ayında yaptığı proglamlarla milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Nişhat Hatipoğlu, Berat Kandili'nde de ekran başındaydı.

Nihat Hatipoğlu, Berat Kandili dolayısıyla merak edilen soruları yanıtladı ve Berat Kandili ile ilgili bir çok bilgi verdi.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BERAT GECESİ YAPTIĞI DUA

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BERAT GECESİ NASIL İBADET EDİLMELİ

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.


NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te 'da doğdu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.

Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dinî programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef Radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir.

2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında 'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri iftar ve sahur programlarını birinci olarak seçti.Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.

Halen Atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı makaleleri, panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.

Nihat Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.

  1. 07.04.2020
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