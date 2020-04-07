Berat Kandili dolayısıyla arama motorlarında Nihat Hatipoğlu ile ilgili binlerce arama gerçekleştirildi. Hatipoğlu'nu izlemek isteyen vatandaşlar, ATV ekranlarında program olup olmayacağını araştırdı. Bunların yanı sıra kullanıcılar, Nihat Hatipoğlu kaç yaşında? Nihat Hatipoğlu kimdir, nereli? sorularına da yanıt aradı. İşte tüm soruların cevapları...

NİHAT HATİPOĞLU BERAT KANDİLİ ÖZEL

Ramazan ayında yaptığı proglamlarla milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Nişhat Hatipoğlu, Berat Kandili'nde de ekran başındaydı.

Nihat Hatipoğlu, Berat Kandili dolayısıyla merak edilen soruları yanıtladı ve Berat Kandili ile ilgili bir çok bilgi verdi.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BERAT GECESİ YAPTIĞI DUA

Peygamber Efendimizin Berat gecesi yaptığı dua



Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle #BeratKandili Özel https://t.co/yr1NUa39DU pic.twitter.com/FAwM6HdH0S — atv (@atvcomtr) April 7, 2020

BERAT GECESİ KİMLER AFFEDİLMEYECEK?

BERAT GECESİ NASIL İBADET EDİLMELİ

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.





NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.

Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dinî programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef Radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir.

2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri iftar ve sahur programlarını birinci olarak seçti.Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.

Halen Atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı makaleleri, panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.

Nihat Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.