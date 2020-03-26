Son dakika! Üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak? YÖK açıkladı!

İlk ve ortaöğretim kurumlarına corona virüsü salgını sebebiyle ara verildi. Ardından EBA sistemi üzerinden öğrencilere eğitim verilmeye başlandı. Dün Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun toplantısından sonra alınan karar ile birlikte eğitimin 30 Nisan'a kadar ertelendiği açıklandı. Üniversiteler içinde karar YÖK'ten geldi.

ÜNİVERSİTELERDE DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Corona virüsü pandemisi sebebiyle ara verilen Üniversite eğitimine ara verildi. Üniversitelerde derslerin akıbeti hakkında yapılan açıklama şu şekilde, "Bize düşen bilimsel süreçlerin en az hasarla bu badireyi atlatmasına çalışmaktır, bu süreç sonlandığında en büyük görev yine bilime ve akademiye düşecek. Türk Yükseköğretimi büyük bir tecrübeye sahip, bugün YÖK Genel Kurulumuzda, bu sene bahar dönemini sadece uzaktan eğitim ve açık öğretim ile sürdürmeye karar verdik. Bahar döneminde yüz yüze eğitim olmayacak." İfadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELERDE ONLİNE DERSLER NEREDEN YAYINLANACAK?

YÖK Başkanı Yekta Sertaç'ın bahar döneminde derslerin uzaktan eğitim ile sağlanacağını açıklaması üzerine her üniversite kendi online platformundan ders aktarımını sağlayacak.