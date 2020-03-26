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26 Mart 2020, Perşembe
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Son dakika! Üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak? açıkladı!

Son dakika! Üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak? YÖK açıkladı!

Corona virüsü pandemisi sebebiyle ara verilen eğitimleri hakkında ’ten açıklama geldi. Eğitime verilen 3 hafta aranın ardından üniversite öğrencileri eğitimin ne zaman başlayacağı hakkında aramalar yapıyor. Peki, üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak? devam edecek mi? Üzaktan eğitim dersleri nereden yayınlanacak? Detaylar haberimizde…

İlk ve ortaöğretim kurumlarına corona virüsü salgını sebebiyle ara verildi. Ardından EBA sistemi üzerinden öğrencilere eğitim verilmeye başlandı. Dün Sağlık Bakanı, ve 'nun toplantısından sonra alınan karar ile birlikte eğitimin 30 Nisan'a kadar ertelendiği açıklandı. Üniversiteler içinde karar 'ten geldi.

ÜNİVERSİTELERDE DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Corona virüsü pandemisi sebebiyle ara verilen eğitimine ara verildi. Üniversitelerde derslerin akıbeti hakkında yapılan açıklama şu şekilde, "Bize düşen bilimsel süreçlerin en az hasarla bu badireyi atlatmasına çalışmaktır, bu süreç sonlandığında en büyük görev yine bilime ve akademiye düşecek. Türk Yükseköğretimi büyük bir tecrübeye sahip, bugün YÖK Genel Kurulumuzda, bu sene bahar dönemini sadece ve açık öğretim ile sürdürmeye karar verdik. Bahar döneminde yüz yüze eğitim olmayacak." İfadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELERDE ONLİNE DERSLER NEREDEN YAYINLANACAK?

YÖK Başkanı Yekta Sertaç'ın bahar döneminde derslerin uzaktan eğitim ile sağlanacağını açıklaması üzerine her üniversite kendi online platformundan ders aktarımını sağlayacak.

  1. 26.03.2020
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