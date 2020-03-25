Corona virüsü nedeniyle okullara verilen ara uzatıldı mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

Aziz milletim şehir şehir sokak sokak ev ev Türkiye. Ülkemin bütün insanı. Bir virüs dünyayı tehdit ediyor. 85 ülkede 8 milyara yakın insan endişe içinde takip ediyor. Bilim bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak! Pek çok hastalık bizim kontrolümüz dışındaki faktörlerle gelişir.

Tokalaşıp tokalaşmamakta irade sahibiyiz. Misafirliğe gitmemekte irade sahibiyiz. Kalabalığın içine girip girmemekte irade sahibiyiz. Dışarı çıkıp çıkmamakta irade sahibiyiz. Virüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı hepimize bağladır. Mücadeleyi organize eden güçtür. Uygulama bize bağlıdır. Bunu evinize çekilerek önleyebilirsiniz. Bu mücadelede devletimiz güçlüdür. Başka birçok ülkeyle kıyaslanmayacak kadar güçlüdür.

Büyükşehirlerimizde caddeler mekanlar, sosyal mesafenin korunamadığı ortamlardır. Gençler sizinle abi olarak konuşmak istiyorum. Öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz. Hastalığa hatta büyük acılara aracılık etmeyin. Biraz kendi dünyanıza çekilin. Dışarıda yapılamayacak aktiviteleri yapın. Bugünler kendinize yatırım olsun. Yaşı bana ve benden büyüklere de birkaç şey söyleyeceğim. Virüs genç, yaşlı orta yaşlı ayırmıyor. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hayatınızı asgari düzeye indirmelisiniz.

Telefon sohbetlerinizi daha uzun tutabilirsiniz. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsanız bu özlem uzun sürmeyecek. Milletimizin evlatları. Bakın ben çocuk doktoruyum. Artık oyunları evde oynuyoruz. Dışarı çıkmak yok. Misafir gelirse sarılmak, el öpmek yok. Sevgimizi uzaktan gösteriyoruz. Değerli anne babalar, okullar corona yüzünden tatile girdi şeklinde bir kanı var. Bu yanlıştır.

Eğitimin bir süre internet üzerinden veriliyor. Uygulamayı tatili olarak görmeyin. Çocuklarınızın da konuyu böyle anlamalarını sağlayın. Verilen ara uzatılacak.

Çocuklarınız sağlığı konusunda evde güvendeler. Tek tek herkesin dikkatine ihtiyacım var. Ölüm oranı düşük. Ama hastalığı ağır geçirmesekte herhangi birimiz ölüme yol açabiliriz. Sağlıklı görünen birisi başlarının ölümüne yol açabilir. Virüsün yol açacağı sonucu bilemeyiz. Sigara içiyorsak asla bilemeyiz. Hergün açıkladığımız vaka tablosu gözler önünde.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK

Milli Eğitim Bakanlığı televizyon yoluyla uzaktan eğitime başladı. Bu hatfa test haftamızdı. Önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu eğitime devam edeceğiz. En kısa zaman içerisinde yüzyüze eğitimle telafi çalışmalarımız devam ediyor. Telafimizin nasıl olacağı Bilim Kurulumuzun doğrudan önerileriyle ilgili.

Eğitimde elbette kayıplar, eksikler olacaktır. Bütün anne babaların müsterih olmasını isterim. Çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlar ve sınavların tamamlanması konusunda her türlü senaryoya hazırız. Bu yolculuğu ve koşuyu yürüteceğiz inşallah. Gereğini yapacağından endişesi olmasın hiç kimsenin. Bilim Kurulun önerisiyle evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu. 30 Nisan tarihi ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitim devam etmesi konusunda karar sözkonusu.

Daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılaşacağız. Sınav vesaire hususlar gibi zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme durumumuz sözkonusu olacak. Anne ve babalarımızın çocuklarımızın sağlığı konusunda dikkatli olduğunun farkındayım. Ruhsal sağlık da çok önemli. Televizyon yayınlarında bunu dikkate alan çalışmalarımız artacak.