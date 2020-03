Koronavirüs karantinasında izlenebilecek en iyi 10 spor filmi

Koronavirüs sebebiyle spor organizasyonları ertelendi. Ülkemizde koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte tüm spor organizasyonları ve ligleri ertelendi. Spor müsabakalarından uzak kalacağımız bu dönemde izlenecek en iyi 10 spor filmini sizler için derledik.

GOAL (GOL) - 2005

Meksika'nın ücra köşelerinde futbol tutkusuyla yanıp tutuşan Santiago Munez'in başarı hikayesini ele alan filmde, futbol fanatiği olmasanız bile keyif alabilirsiniz. Filmin 6.7/10 IMDB puanı bulunuyor. GOAL (GOL) filminin 2 adet devam filmi de bulunuyor. Santiago Munez karakterini Kuno Becker canlandırıyor.

GLORY ROAD (ZAFERE DOĞRU)

Kariyerine kadın basketbol takımlarını çalıştırmakla başlayan Don Haskins, Texas Western Üniversitesinden gelen teklif ile takımın başına geçiyor. Ailesi ile Texas'a yerleşen Haskins, ırkçılığın tavan yaptığı yıllarda 7 tane siyahi basketbolcu ile şampiyonluğa yürüyor. Bu muhteşem film 7.2/10 IMDB puanına sahip.

LOOKING FOR ERIC (HAYATA ÇALIM AT)

Futbol fanatiği bir postacı orta yaş krizine girmiştir. Bu durum her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Bir gün oğlunun haplarından içmeye karar veren postacı Eric, karşısında hayat koçu olarak Manchester United'ın efsanesi Eric Cantona'yı bulacaktır. Filmin 7.2 IMDB puanı bulunmaktadır.

UNITED

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın geçmişini anlatan harükulade bir film. Kulübün kendi içindeki değerlere de değinilen filmde Busby Babes kupasından, 1958 yılında yaşanan kazaya kadar her duruma tanıklık ediliyor. Filmin 7.4/10 IMDB puanı bulunmaktadır.

GREEN STREET HOOLIGANS (YEŞİL SOKAK HOLİGANLARI)

Oda arkadaşının tuzak kurması sonucunda Harvard Üniversitesinden atılan atılmış olan Matt, İngiltere'de yaşayan ablasının yanına gider. West Ham United taraftarı Pate ile tanışması sonucu tüm hayat görüşü değişen Matt, artık West Ham United taraftarı olmuştur. Hayatında hiç kavga etmeyen biriyken tam bir holigana dönüşen Matt'in yolculuğu sizi çok etkileyecek. Filmin 7.5 IMDB puanı bulunmaktadır.

WARRIOR (BÜYÜK DÖVÜŞ)

Tommy, deniz kuvvetlerinde askerlik yapmış soğuk ve sinirli biridir. Alkol tedavisi gören babasını ziyarete giden Tommy, spor salonuna yazılmıştır. Tommy, aileden kendisini izole eden kardeşiyle de görüşmemektedir. İki kardeşin kaderi bir noktada birleşecektir. Bu harika dram filminin 8.2/10 IMDB puanı bulunmaktadır.

SPACE JAM

Tarihin en iyi basketbolcusunun çizgi film karakterleriyle birlikte kötülüğe karşı savaşını anlatan eğlenceli ve her yaşa hitap eden bir filmdir. Michael Jordan'ın başrolde oynadığı Space jam filminin 6.2/10 IMDB puanı bulunmaktadır.

APACHE LA VİDA DE CARLOS TEVEZ (DİZİ)

Carlos Tevez'in hayatını sert bir gerçekçilikle dramatize eden yapım, onun Arjantin'deki Fuerte Apache'nin korkunç şartlarına rağmen futbol yıldızı oluşunu anlatıyor.

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU

Rocky'nin en büyük rakibi ve dostu Apollo Creed'in gayri meşru oğlu, babasından gelen boks yeteneğini Rocky Balboa'dan aldığı eğitim ile geliştiriyor. Film 2015 yapımı olmasına rağmen izleyenlere nostalji yaşatıyor. Filmin 7.6/10 IMDB puanı bulunuyor.

MİLYONLUK BEBEK

Tam 4 Oscar kazanmış olan harika bir film. Maggie isimli genç kadın hırslı bir boksördür. Aksi ve ihtiyar bir spor salonu sahibi ile çalışarak kendini geliştirmek ister. Genç kadının disiplini yaşlı spor salonu sahibini oldukça etkiler. Bir üst lige çıkmak istediklerinde işler oldukça zorlaşır. Filmin 8.1/10 IMDB puanı bulunmaktadır.