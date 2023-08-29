"Tek hedefim Paris 2024"

Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, güreşi bıraktıktan sonra ise tecrübelerini gençlere aktarmak istediğini söyledi. 32 yaşındaki milli güreşçi, "Şu anda tek hedefim 2024 Paris Olimpiyatları. Kendimizi oraya adapte ettik. Spor hayatımı noktaladıktan sonra da görev verilirse gençlerimize hizmet etmek isterim. Tecrübelerimi gençlere aktarmak zorundayım. Böyle bir kariyerin ardından kenara çekilirsem olmaz. Güreşi bıraktığımda Spor Bakanlığı'nda bana verilecek bir görev olursa en iyi şekilde yapmaya hazırım" dedi.