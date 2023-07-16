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Milli güreşçiler Kerem Kamal ve Kadriye Aksoy'dan madalya!

Macaristan'da düzenlenen 4. Ranking Serisi'nde mücadele eden milli güreşçilerimiz Kerem Kamal altın, Kadriye Aksoy ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 11:00
Milli güreşçiler Kerem Kamal ve Kadriye Aksoy'dan madalya!

Macaristan'da düzenlenen 4. Ranking Serisi'nde milli güreşçilerden Kerem Kamal altın, Kadriye Aksoy ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, finalde İranlı rakibi Onid Hossein Arami'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 65 kiloda mücadele eden Kadriye Aksoy ise sıkletinde az sayıda güreşçi mücadele ettiği için Nordic sistemin uygulandığı müsabakalar sonucu gümüş madalya kazandı.

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