Haberler Güreş Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yasemin Adar'ı tebrik etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yasemin Adar'ı tebrik etti!

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Yasemin Adar Yiğit'i, ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 22:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yasemin Adar'ı tebrik etti!

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza'yı 6-0 mağlup eden milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, altın madalyanın sahibi oldu. Mücadele sonrası Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Yasemin Adar Yiğit'i; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü. Şampiyon sporcuyu tebrik eden Başkan Erdoğan, "Dünya şampiyonu oldun. Biz de arkadaşlarımızla çalışmadaydık. Tebrik ediyorum. O boyunduruğu başta atsaydın daha da rahat olacaktı. İkinci dünya şampiyonluğunu alman bizleri mutlu etti. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

'Cumhurbaşkanım Türk kadınının gücünü gösteriyoruz burada' diyen Yasemin Adar Yiğit ise "Nene hatunların, Şerife bacılarının arkasından geliyoruz. İnşallah en yakın zamanda sizinle görüşmek isteriz" cevabını verdi.

Başkan Erdoğan ayrıca, yarın mücadele edecek Buse Tosun'un da iyi maçlar çıkartacağına inandığını belirtti.

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