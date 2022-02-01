Haberler Güreş Ata sporunda 12 madalyalı birincilik

Ata sporunda 12 madalyalı birincilik

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Grand Prix Zagrep Open turnuvasında 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanıp, takım halinde birinci sırayı aldı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
Ata sporunda 12 madalyalı birincilik
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Grand Prix Zagrep Open turnuvasında 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanıp, takım halinde birinci sırayı aldı. Turnuvaya 23 takım katıldı. Müsabakalar sonunda Türkiye, 12 madalya elde edip, 180 puan toplayarak Grand Prix Zagrep Open 2022'nin şampiyonluğunu kazandı. Turnuvada ikinci sırayı 129 puanla Ukrayna, üçüncü sırayı ise 77 puanla Norveç elde etti. Türkiye adına Ahmet Uyar (63 kilo), Murat Fırat (67 kilo), Osman Yıldırım (130 kilo) altın madalya kazandı.
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