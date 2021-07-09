Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kırkpınar mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, yayımladığı mesajda, "Dünyanın en eski ve en büyük spor organizasyonlarından Kırkpınar Yağlı Güreşleri, ata sporumuz olan güreşi geniş kitlelere ulaştırırken, Edirne'nin veTürkiye'nin tanıtımına da katkılar sağlamaktadır. Değişik yaş gruplarından yüzlerce pehlivanın er meydanında hünerlerini ortaya koyduğu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, Türk toplumunun geleneksel spor kültüründe önemli bir yeri bulunmaktadır. Kültürümüzün önemli öğelerini de barındırmasıyla anlamını derinleştiren bu geleneksel etkinliğin yeni nesillerle de buluşması için sporun tüm dallarına olduğu gibi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne de desteğimizi her zaman sürdüreceğiz. 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde müsabakalara katılan tüm güreşçilerimize başarılar diliyor, organizasyonda görev alanları ve izleyicileri en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.



