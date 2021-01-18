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Grekoromen Güreş Milli Takımı 'da şampiyon oldu

Grekoromen Güreş Milli Takımı, 'nın kentinde düzenlenen 'sinde şampiyon oldu. Milliler, Henri Deglane Fransa Grand Prix'sinde 6 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya elde etti

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 09:52
Grekoromen Güreş Milli Takımı Fransa'da şampiyon oldu

Grekoromen Güreş Milli Takımı, 'nın kentinde düzenlenen 'sinde şampiyon oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Grekoromen Güreş Milli Takımı, 6 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak, topladığı 305 puanla takım halinde şampiyon olurken, Azerbaycan 160 puanla ikinciliği, Fransa 151 puanla üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda ev sahibi Fransa ve ABD, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Polonya mücadele ederken Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda olimpik sporcular ve yer almadı.

ise organizasyonu ABD ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada tamamladı.

Grekoromen Milli Takım sporcularının organizasyonda aldığı madalyalar şunlar:

Altın madalya: 55 kilo , 60 kilo , 63 kilo , 72 kilo , 77 kilo , 82 kilo

Gümüş madalya: 55 kilo , 63 kilo , 77 kilo Yunus Emre Başar, 87 kilo Metehan Başar

Bronz madalya: 55 kilo Ekrem Öztürk, 63 kilo Fatih Üçüncü, 72 kilo Cengiz Arslan, 82 kilo Salih Aydın.

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