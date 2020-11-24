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Başkanı corona virüsüne yakalandı!

Son dakika haberi... (), internet sitesinden yapmış olduğu açıklamada federasyon başkanı 'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 16:16 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 16:25
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın corona virüsüne yakalandı!

() Başkanı 'ın testinin pozitif çıktığı belirtildi.

TGF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisinin tedavisi şu an evde sürmekte olup sağlık durumu son derece iyidir. Türk güreşinin çok daha iyi yerlere gelmesi için gecesini gündüzüne katan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Musa Aydın'a Allah'tan acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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