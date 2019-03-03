Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası tamamlandı
03 Mart 2019, Pazar
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Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası tamamlandı

Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası tamamlandı

'da gerçekleştirilen Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası sona ererken, Türk sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusçuk kentinde gerçekleştirilen turnuvanın son gününde kadınlar 50 kiloda bronz madalya aldı.

Turnuvada daha önce ve Yasemin Adar altın, Süleyman Atlı gümüş, , İbrahim Bölükbaşı, Rahman Bilici ve Hasan Berk Kılıç da bronz madalya elde emişti.

Türkiye, organizasyonda serbest stilde 3., kadınlarda ise 4. oldu.

  1. 03.03.2019
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