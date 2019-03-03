Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası tamamlandı

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusçuk kentinde gerçekleştirilen turnuvanın son gününde kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan bronz madalya aldı.

Turnuvada daha önce Buse Tosun ve Yasemin Adar altın, Süleyman Atlı gümüş, Yakup Gör, İbrahim Bölükbaşı, Rahman Bilici ve Hasan Berk Kılıç da bronz madalya elde emişti.

Türkiye, organizasyonda serbest stilde 3., kadınlarda ise 4. oldu.