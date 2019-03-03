Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası tamamlandı
Bulgaristan'da gerçekleştirilen Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası sona ererken, Türk sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusçuk kentinde gerçekleştirilen turnuvanın son gününde kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan bronz madalya aldı.
Turnuvada daha önce Buse Tosun ve Yasemin Adar altın, Süleyman Atlı gümüş, Yakup Gör, İbrahim Bölükbaşı, Rahman Bilici ve Hasan Berk Kılıç da bronz madalya elde emişti.
Türkiye, organizasyonda serbest stilde 3., kadınlarda ise 4. oldu.
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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