Osmaniye güreşçiler dereceyle döndü
Osmaniyeli güreşçiler, Şanlıurfa'da düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Gençler B kategorisi Grekoromen ve Serbest Stil Güreş Grup Birinciliği'nden derecelerle döndü.
Grekoromen ve serbest stilde 12 ilden 300'ün üzerinde sporcu dereceye girebilmek için kıyasıya güreşti.
Cevdetiye Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitim gören Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Bağlı Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi Sporcuları Grekoromen stilde 45 kiloda Barış Dere birinci, 48 kiloda Kemal Sevgi ikinci, 51 kiloda Cengizhan Topçu birinci, 60 kiloda Serkan Sarıyar ikinci, 65 kiloda Kadir Yıldız dördüncü, 71 kiloda Celal Ersoy birinci, 80 kiloda Nurşat Taşçı birinci, 92 kiloda A. Hüseyin Biber üçüncü, 110 kiloda Berat Kılıç birinci oldu. Serbest stilde ise 55 kiloda A. Ramazan Kabalı ikinci, 65 kiloda Yusuf Dölcen ikinci, 80 kiloda Abdulsamet Tunç üçüncü 110 kiloda Serdar Özcan ikinci olarak derece elde etti.
Müsabakalarda başarılı olan sporcular 8-10 Mart 2019 tarihleri arasında Aydın Didim'de yapılacak olan Genç B Erkekler Güreş Türkiye Şampiyonasında Osmaniye'yi temsil edecekler.
- 19.2.2019 18:31
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
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Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
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Yorum
berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
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Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
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