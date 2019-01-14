Güreşçilerden protokole ziyaret
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Güreşçilerden protokole ziyaret

Güreşçilerden protokole ziyaret

dereceye giren güreşçiler, ve Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti.


Dr. , Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığının ortaklaşa düzenledikleri dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti. Sporculara tebrik eden Yolcu, desteklerinin Türkiye şampiyonasında devam edeceğini ifade etti.

Sporcuları makamında kabul eden Belediye Başkanı Özkan ise öğrencileri başarılarından dolayı tek tek tebrik ederek, " Biz göreve geldiğimizden bu yana spora ve sporcuya çok önem veriyoruz. Bugün burada başarı elde ederek bulunan tüm sporcularımıza hem eğitim, hem de spor alanında başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretlerde öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, Karacabey Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ayhan Sağlam ve Antrenör Ali Varol da eşlik etti.

  1. 14.1.2019 18:29
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