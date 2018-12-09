Bakan işbaşında!
09 Aralık 2018, Pazar
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Bakan işbaşında!

Bakan işbaşında!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri’de tek mayoyu dönüşümlü kullanan 12 kişilik güreş takımına duyarsız kalmadı. Bakan Muharrem Kasapoğlu, tüm sporculara malzeme yardımında bulundu.

Yoğun programına rağmen sosyal sorumluluk projelerine destek veren Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, bu kez farklı bir konuyla adından söz ettirdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki çalışmaları yerinde takip eden Bakan Kasapoğlu, Kayseri'deki gençleri de sahipsiz bırakmadı. Muharrem Kasapoğlu; sahip oldukları tek mayoyu dönüşümlü kullanarak müsabakalara çıkan Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi öğrencilerine sürpriz yaptı.

BASKIN YAPTILAR!

Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla harekete geçen spor bakanlığı yetkilileri, okulun bodrum katındaki 40 metrekarelik alanda antrenman yapan sporculara adeta baskın yaptı. Olimpiyat Şampiyonu güreşçi 'ün de yer aldığı organizasyonda gençlere malzeme yardımında bulunuldu. Bakan Kasapoğlu'nun hediyesi olan mayo, güreş ayakkabısı ve diğer spor malzemeleri Taha Akgül tarafından genç güreşçilere dağıtıldı.

'BİZ DE BU ŞARTLARDAN GEÇTİK'

Bakanlığın organizasyonda başrolü oynayan Taha Akgül, yapılan malzeme yardımıyla ilgili şunları söyledi: "Daveti hiç düşünmeden kabul ettim. Bakan Bey sağ olsun sporu, güreşi destekleyen birisi. Biz de küçükken bu şartlardan geçtik. Küçük salonlarda, mayomuz, güreş ayakkabımız yokken bu sporu yaptık" açıklamasında bulundu.

BU GENÇLERE NE YAPSAK AZ

Yapılan malzeme yardımının ardından Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, bir sürpriz daha yaptı. Taha Akgül'ü görüntülü arayan Bakan Kasapoğlu, genç sporculara şunları söyledi: "Örnek davranışlarınızdan ve başarılarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Maşallah gençleri gördüm mutlu oldum. Hepsini tebrik ediyorum. Her şey onlar için. Bu gençlere ne yapsak azdır" dedi.

ŞAMPİYONDAN ANLAMLI HEDİYE

Malzemeleri dağıtan Taha Akgül, daha sonra genç sporculara güreş taktikleri gösterdi. Akgül, daha önce kullanılan ortak mayonun sahibi olan Saltuk Buğrahan Cantürk'le de güreşti. Bu arada milli sporcu, geleceğin sporcularına 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın finalinde güreştiği ve altın madalya kazandığı mayoyu da hediye etti.

SALON MÜJDESİ

Taha Akgül, telefonla görüştüğü Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na, gençlerin çalıştığı spor salonu hakkında da bilgi verdi. Kasapoğlu ise, "Salonu büyütürüz, daha genişini yaparız. Gereken ne ise yapılır" dedi.
  1. 9.12.2018
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