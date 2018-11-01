Elmalı'nın başpehlivanları ödüllendirildi
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Elmalı'nın başpehlivanları ödüllendirildi

    Elmalı'nın başpehlivanları ödüllendirildi

    'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 666. Tarihi 'nin başpehlivanı ile ikinci ve üçüncü ödüllendirildi.

    'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 666. Tarihi 'nin başpehlivanı ile ikinci ve üçüncü ödüllendirildi.


    Elmalı'da 666'ncısı yapılan Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni 6 kez üst üste kazanarak tarihe geçen Başpehlivan Orhan Okulu ile güreşlerde ikinciliği elde eden İsmail Balaban ve üçüncü Ali Gürbüz ödüllendirildi. Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Güreş Ağası Muammer Ak ve güreşçilerin katıldığı programda başpehlivanlara 10 bin TL'lik hediye çekleri verildi. Ali Gürbüz'ün yurt dışında olması nedeniyle ödülünü antrenörü Sermest Bulut aldı.

    1. 1.11.2018 16:07
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