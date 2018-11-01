Elmalı'nın başpehlivanları ödüllendirildi
Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 666. Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu ile ikinci İsmail Balaban ve üçüncü Ali Gürbüz ödüllendirildi.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 666. Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu ile ikinci İsmail Balaban ve üçüncü Ali Gürbüz ödüllendirildi.
Elmalı'da 666'ncısı yapılan Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni 6 kez üst üste kazanarak tarihe geçen Başpehlivan Orhan Okulu ile güreşlerde ikinciliği elde eden İsmail Balaban ve üçüncü Ali Gürbüz ödüllendirildi. Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Güreş Ağası Muammer Ak ve güreşçilerin katıldığı programda başpehlivanlara 10 bin TL'lik hediye çekleri verildi. Ali Gürbüz'ün yurt dışında olması nedeniyle ödülünü antrenörü Sermest Bulut aldı.
- 1.11.2018 16:07
-
Ersun Yanal için 72 bin imza toplandı
Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçeli taraftarlar, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın fenerbahçe futbol takımın başına gelmesi için 72 bin imza toplamış bir zahmet ....
-
Ersun Yanal için 72 bin imza toplandı
Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçeli taraftarlar, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın fenerbahçe futbol takımın başına gelmesi için 72 bin imza toplamış 100 BİNİ GEÇER.
-
Ersun Yanal için 72 bin imza toplandı
Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçeli taraftarlar, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın fenerbahçe futbol takımın başına gelmesi için 72 bin imza toplamış bu daha artar..
Elmalı'nın başpehlivanları ödüllendirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.