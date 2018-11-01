Fenerbahçe'de Gürol Demirezen, profesyonel sözleşme imzaladı
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    'de , profesyonel sözleşme imzaladı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/gurol-demirezen?id=0d41a472-92f8-460a-871a-207cff8f4b58" class="" rel="tag">Gürol Demirezen</a>, profesyonel sözleşme imzaladı

     Kulübü, 15 yaşındaki altyapı futbolcusu 'le profesyonel sözleşme imzaladı.

    , altyapıda forma giyen 2003 doğumlu ile sözleşme imzaladı.

    İşte resmi siteden yapılan açıklama:

    Kulübümüz, altyapımızdan 2003 doğumlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza törenine Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile A Takım Yardımcı Antrenörü ve Futbol Altyapı Teknik Koordinatörü katıldı.

    Daha çok çalışacağını belirten Gürol Demirezen, FBTV'ye yaptığı konuşmada, "Profesyonel sözleşmeye imza attığım için çok mutluyum. Her şey güzeldi, şimdi daha güzel oldu. Daha çok çalışarak, üstüne koyacağım. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım. A takım için daha erken ama oraya gidebilmek için her şeyi yapacağım" dedi.

    ise, "Çok memnunum. Çok potansiyeli olan bir oyuncu. Kendisi, altyapıdan daha çok isim çıkarcağımızın da göstergesi. Hala geçmesi gereken uzun bir yol var. Gerekli, disiplin çalışma ve gayretle için oynayabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

    1. 1.11.2018 15:48
    2. Güncelleme: 1.11.2018 16:12
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