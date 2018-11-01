Fenerbahçe'de Gürol Demirezen, profesyonel sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Kulübü, 15 yaşındaki altyapı futbolcusu Gürol Demirezen'le profesyonel sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, altyapıda forma giyen 2003 doğumlu Gürol Demirezen ile sözleşme imzaladı.
İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Kulübümüz, altyapımızdan 2003 doğumlu Gürol Demirezen ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza törenine Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile A Takım Yardımcı Antrenörü ve Futbol Altyapı Teknik Koordinatörü David Badia Cequer katıldı.
Daha çok çalışacağını belirten Gürol Demirezen, FBTV'ye yaptığı konuşmada, "Profesyonel sözleşmeye imza attığım için çok mutluyum. Her şey güzeldi, şimdi daha güzel oldu. Daha çok çalışarak, üstüne koyacağım. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım. A takım için daha erken ama oraya gidebilmek için her şeyi yapacağım" dedi.
David Badia Cequer ise, "Çok memnunum. Çok potansiyeli olan bir oyuncu. Kendisi, altyapıdan daha çok isim çıkarcağımızın da göstergesi. Hala geçmesi gereken uzun bir yol var. Gerekli, disiplin çalışma ve gayretle Fenerbahçe için oynayabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
- 1.11.2018 15:48
- Güncelleme: 1.11.2018 16:12
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Ersun Yanal için 72 bin imza toplandı
Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçeli taraftarlar, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın fenerbahçe futbol takımın başına gelmesi için 72 bin imza toplamış bir zahmet ....
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Ersun Yanal için 72 bin imza toplandı
Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçeli taraftarlar, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın fenerbahçe futbol takımın başına gelmesi için 72 bin imza toplamış 100 BİNİ GEÇER.
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Ersun Yanal için 72 bin imza toplandı
Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçeli taraftarlar, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın fenerbahçe futbol takımın başına gelmesi için 72 bin imza toplamış bu daha artar..
Fenerbahçe'de Gürol Demirezen, profesyonel sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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