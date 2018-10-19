Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    başlıyor

    Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor

    Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yarın başlayacak şampiyonada 30 madalya mücadelesi verecek - 8. Avrupa şampiyonluğuna Dağıstan'da ulaşan , dünya şampiyonalarındaki sayısını dörde çıkarmaya çalışacak

    yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak.

    Şampiyonada müsabakalar erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda onar sıklette yapılacak.

    organizasyonda tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek. Budapeşte'de 9 gün sürecek şampiyonada 10'u kadın 30 , madalya için mindere çıkacak.

    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5'i altın, 8'i bronz olmak üzere 13 madalya kazanarak organizasyon tarihindeki en iyi derecesini elde eden milliler, başarısını 'nda sürdürmeye çalışacak.

    Şampiyonada ilk olarak serbest stilde müsabakalar yapılacak. İlk gün serbest stilde 61, 74, 86 ve 125 kiloda elemeler gerçekleştirilecek.

    Türkiye'yi 61 kiloda , 74 kiloda , 86 kiloda ve 125 kiloda olimpiyat şampiyonu temsil edecek.

    - Rıza 4. şampiyonluk peşinde

    Türkiye'nin kadrosunda daha önce büyüklerde dünya şampiyonluğu yaşamış 4 sporcu bulunuyor.

    Dünya şampiyonalarında 3, Taha Akgül 2, ve da birer kez kazanma başarısı gösterdi.

    Organizasyon tarihinde 2011 (İstanbul), 2015 () ve 2017 () yıllarında kürsünün zirvesinde yer alan grekoromen güreşçi Rıza Kayaalp, Budapeşte'de dördüncü altın madalya için mindere gelecek.

    8. Avrupa şampiyonluğuna Dağıstan'da ulaşan Rıza, "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip 'nın rekorunu egale etmişti.

    - Taha finalde kaybetmişti

    Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ise geçen sene finalde kaybettiği altın madalyayı bu yıl Türkiye'ye getirmek için mücadele edecek.

    Paris'te finalde yenildiği Geno Petriashvili'den rövanşı Avrupa Şampiyonası'nda alan Taha, üçüncü kez dünya şampiyonu olmaya çalışacak.

    - Dünya şampiyonu ilk kadın Türk güreşçi

    Milli sporcu Yasemin Adar, Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Türk güreş tarihine adını "altın" harflerle yazdırdı.

    Yasemin, finalde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 mağlup ederek, dünya şampiyonu ilk kadın Türk güreşçi olarak tarihe geçti.

    Dağıstan'da da Rus sporcu Ekaterina Bukina'yı yenerek üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, ikinci dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

    - Paris'te tarihi başarı gelmişti

    Türkiye, geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te sekizer sıklette gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atmıştı.

    Güreş Milli Takımı, organizasyonu 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlayarak dünya şampiyonalarında 1962'den sonraki en iyi derecesini elde etmişti. Şampiyonanın ardından grekoromen stil 75 kiloda güreşen Rus sporcu Aleksandr Chekhirkin'de doping tespit edilmesi sonucu milli sporcu üçüncü olmuştu. Böylece Türkiye'nin sayısı 4'e, toplam madalya sayısı ise 8'e çıkmıştı.

    Paris'te milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Metehan Başar ve Yasemin Adar altın madalyaya uzanmıştı.

    Milliler, 1962 yılında İspanya'nın Toledo kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmıştı.

    Budapeşte'de yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak ay-yıldızlı sporcular şunlar:

    - Erkekler serbest stil

    57 kilo: Süleyman Atlı

    61 kilo: Recep Topal

    65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan

    70 kilo: Mustafa Kaya

    74 kilo: Soner Demirtaş

    79 kilo: Ayhan Sucu

    86 kilo: Fatih Erdin

    92 kilo: Serdar Böke

    97 kilo: Fatih Yaşarlı

    125 kilo: Taha Akgül

    - Grekoromen

    55 kilo: Ekrem Öztürk

    60 kilo: Kerem Kamal

    63 kilo: Rahman Bilici

    67 kilo: Atakan Yüksel

    72 kilo: Murat Dağ

    77 kilo: Fatih Cengiz

    82 kilo: Emrah Kuş

    87 kilo: Metehan Başar

    97 kilo: Süleyman Demirci

    130 kilo: Rıza Kayaalp

    - Kadınlar

    50 kilo: Evin Demirhan

    53 kilo: Zeynep Yetgil

    55 kilo: Bediha Gün

    57 kilo: Elif Yanık

    59 kilo: Elif Jale Yeşilırmak

    62 kilo: Aslı Tuğcu

    65 kilo: Aslı Demir

    68 kilo: Beste Altuğ

    72 kilo: Buse Tosun

    76 kilo: Yasemin Adar

    1. 19.10.2018 09:52
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