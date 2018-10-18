Üst üste üç kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Soner Demirtaş, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 20-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda mücadele edecek Soner Demirtaş, organizasyondaki ilk altın madalyasınını kazanmayı hedefliyor.

Dağıstan'da bu yıl yapılan Avrupa Şampiyonası'nda zirveyi rakiplerine kaptırmayarak üst üste üçüncü kez altın madalya elde eden Soner, AA muhabirine, başarılarına yenisini eklemek istediğini söyledi.

Soner, zor bir sıklette mücadele ettiğine işaret ederek, "Bu sıklette iyi sporcu sayısı çok fazla. Dünya Şampiyonası'nda size 10 favori isim sayabilirim. Diğer sıkletlerde 3-4 favori var. Dolayısıyla bu sıklette mücadele etmek çok zor. Çünkü sürekli favoriler, şampiyonlar değişiyor. Yeni sporcular çıkıyor. Onlara karşı taktiğinizi, kendinizi geliştirmek zorundasınız." diye konuştu.

Dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te üçüncü olarak kazanan Soner, "Bu Dünya Şampiyonasın'da derecemi daha da yükseltmek istiyorum. Hedefim şampiyonluk. Altın madalya almak istiyorum. Mücadelemizi veririz, mevlam neyi nasip ederse şükrederiz. Söylediğim gibi benim ve takım arkadaşlarımın hedefi her zaman şampiyonluk. Bunun için mücadelemizi ederiz. Kaderimizde ne varsa ona da razı oluruz." ifadelerini kullandı.

Soner, Budapeşte'de takım halinde de derece elde etmeyi hedeflerini dile getirerek, "Son Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü olduk. Dünya Şampiyonası'nda da takım halinde ilk üçe girmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Serbest Milli Takımı'nın son durumu hakkında bilgi veren Soner, şunları kaydetti:

"Takımımızın form durumu iyi. Allah'a şükür sakatlık yok. Çok sayıda kamp yaptık, turnuva ve şampiyonalar geçirdik. Eksiklerimizi tamamladık. Rakiplerimizi analiz etme şansımız oldu. Zaten çok sayıda şampiyonaya katılmış, birçok madalya almış sporcuyuz. Gençler, ümitler ve büyükler kategorilerinde birçok madalya almış bir ekibiz. Bundan önceki şampiyonalarda nasıl ülkemizi sevindirip madalyalar aldıysak, mücadelemizi verdiysek, bu şampiyonada da İstiklal Marşı'mızı söyletmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

- "Güreş, Türk sporun yüz akı oldu"



Soner Demirtaş, güreşin Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu vurgulayarak, "Güreş, Türk sporun yüz akı oldu. Olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında birçok madalyalar kazandık. Son olimpiyatlarda 5 madalya aldık." dedi.

Son Avrupa Şampiyonası'nda serbest stilde 5 madalya kazandıklarına dikkati çeken 27 yaşındaki milli güreşçi, "Güreş, Türk sporunun yüz akı olmaya her zaman devam edecek. Bize güvenen, dua eden insanları hiçbir zaman mahçup etmedik. İnşallah burada da öyle olur. Herkesten dualarını bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde görüş belirtti.

- "Olimpiyat madalyasının yerini hiçbiri tutmuyor"

2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanma başarısı gösteren Soner, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı amaçladığının altını çizdi.

Sporcu için olimpiyatların yerinin ayrı olduğuna dikkati çeken Soner, "İstediğiniz kadar dünya şampiyonu olun, olimpiyat madalyasının yerini hiçbiri tutmuyor. 10 defa da Avrupa şampiyonu olsanız bir olimpiyat madalyası hepsini unutturuyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hedefim altın madalya. Bu hedef doğrultusunda çalışıyorum." ifadelerini kullandı.