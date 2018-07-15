Son 8 belli oldu – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    Son 8 belli oldu

    Son 8 belli oldu
    657. Tarihi Kırkpınar 'nin başpehlivanlık müsabakasında çeyrek finalistler belli oldu. , Hüseyin Gümüşalan, , Orhan Okulu, Faruk Akkoyun, Serhat Balcı, , bugün çeyrek finalde güreşecek. Kule hakemiyle galibi belirlenen Recep Kara ile mücadelesinde sonucun ardından, Kara kararı alkışla protesto etti.
    1. 15.7.2018
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