Aydınlı Cengiz, güreşte Avrupa 2. oldu
İstanbul'da devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı sporcu Cengiz Arslan, Avrupa 2’ncisi oldu.
Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş demir, Aydın Güreş Eğitim Merkezi'nde yetişen başarılı sporcu Cengiz Arslan'ı tebrik etti.
- 7.6.2018 10:22
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
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