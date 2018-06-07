Aydınlı Cengiz, güreşte Avrupa 2. oldu – Fotomaç – 07 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Aydınlı Cengiz, güreşte Avrupa 2. oldu

    Aydınlı Cengiz, güreşte Avrupa 2. oldu

    'da devam eden U23 'nda mücadele eden Aydınlı sporcu , Avrupa 2’ncisi oldu.

    'da düzenlenen U23 'nda Grekoromen 72 kilogram kategorisinde mücadele eden Aydınlı sporcu , Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

    Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş demir, Aydın Güreş 'nde yetişen başarılı sporcu Cengiz Arslan'ı tebrik etti.
    1. 7.6.2018 10:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aydınlı Cengiz, güreşte Avrupa 2. oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN