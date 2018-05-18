Yunusemreli güreşçilerden büyük başarı
Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı sporcusu Servet Angi, Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 13-15 Yaş Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 38 kg’de Türkiye ikincisi oldu.
Başarılı sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin özverili çalışma ve destekleri ile sporcularımız her branşta elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartıyor. Bu başarılara bir yenisini eklediğimiz için mutluyuz. Güreş takımı sporcularımızdan Servet Angi Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 13 - 15 Yaş Greko - Romen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 38 kg'de Türkiye ikinciliğini elde etti. Aynı şampiyonada sporcularımızdan Yusuf Çakır da 48 kg'de Türkiye 8'incisi oldu ve Türkiye'nin en centilmen sporcusu ödülünü aldı. Başta gelecek vaat eden sporcularımız olmak üzere yakalanan başarıda emeği olan herkesi kutluyorum" dedi.
- 18.5.2018 17:07
-
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM
Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
-
Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
-
Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Yunusemreli güreşçilerden büyük başarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.