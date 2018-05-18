Yunusemreli güreşçilerden büyük başarı – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Yunusemreli güreşçilerden büyük başarı

    Yunusemreli güreşçilerden büyük başarı

    sporcusu , ’da gerçekleştirilen 13--Romen Güreş Şampiyonası’nda 38 kg’de Türkiye ikincisi oldu.

    Güreş takımı sporcusu da aynı şampiyonada 48 kg'de 8'incisi ve Türkiye'nin en centilmen sporcusu ödülünü aldı. sporcuları 'da gerçekleştirilen 13 - - Romen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde etti. Şampiyonada takım sporcusu , 38 kg'de Türkiye ikincisi olurken; Yusuf Çakır da aynı şampiyonada 48 kg'de Türkiye 8'incisi oldu ve Türkiye'nin en centilmen sporcusu ödülünü aldı.

    Başarılı sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin özverili çalışma ve destekleri ile sporcularımız her branşta elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartıyor. Bu başarılara bir yenisini eklediğimiz için mutluyuz. Güreş takımı sporcularımızdan Servet Angi Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 13 - 15 Yaş Greko - Romen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 38 kg'de Türkiye ikinciliğini elde etti. Aynı şampiyonada sporcularımızdan Yusuf Çakır da 48 kg'de Türkiye 8'incisi oldu ve Türkiye'nin en centilmen sporcusu ödülünü aldı. Başta gelecek vaat eden sporcularımız olmak üzere yakalanan başarıda emeği olan herkesi kutluyorum" dedi.
    1. 18.5.2018 17:07
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