Cenk İldem: “Rusya’ya eksik olan altını almak için gideceğim”
Grekoromen stilde mücadele eden milli güreşçi Cenk İldem, Rusya’da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası’na eksik olan altın madalyayı almak için gideceğini söyledi.
"YENİ KURALLARA GÖRE SABAH TARTILMAK DEZAVANTAJ"
Rakiplerini çok takip etme şanslarının olmadığını belirten İldem, "İran'da bir turnuvaya katıldı. Rakiplerin hepsi gelmiyor. Sosyal medyadan takip etmeye çalışıyorsun. Turnuvalar günü gününe tutmuyor. O gün psikolojisi iyi olan yapıyor. Yeni kurallara göre sabah tartılıyoruz, 2-3 saat sonra maça çıkıyoruz. Bu da sporcu için dezavantaj. Eğer kiloyu güzel ayarlayamazsan o sabah yapacağın antrenman maça yorgun çıkartıyor. O yüzden ben dikkat ediyorum. İyi durumdayız. İnşallah sonuç iyi oluyor" şeklinde konuştu.
"BU MİLLİ BİR DAVA"
Geçen sene takım arkadaşlarını Dünya Şampiyonası'na çalıştırdığını hatırlatan başarılı güreşçi, "Bu milli bir dava. Biz burada rakip gözetmeksizin takıma girmiş sporcuya destek oluyoruz. Arkadaşlarımız da bu Avrupa Şampiyonası'na bizi iyi hazırladılar. Başarı alınacaksa bu bütün takımın başarısı olur. Allah razı olsun hepsinden. Başarının mimarı takım çalışması ile oluyor" dedi.
- 26.4.2018 15:31
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Toplam 11
Yorum
SARIŞINLAR Ne oldu bir PEPE oynayacak diye telaş sardı sizi, çıkın topunuzu oynayın, kimlere ne cezalar verildiğini iyi biliyoruz. SUSUN OTURUN!!!
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Yorum
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Toplam 12
Yorum
ıtır bi de federasyon avantajı var. FBye herşey mubah. yıllardır kollanıyordu zaten hala da öyle şaşırmadık.
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