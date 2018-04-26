Cenk İldem: “Rusya’ya eksik olan altını almak için gideceğim” – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    : “’ya eksik olan altını almak için gideceğim”

    Cenk İldem: “Rusya’ya eksik olan altını almak için gideceğim”

    Grekoromen stilde mücadele eden , ’da gerçekleşecek ’na eksik olan altın madalyayı almak için gideceğini söyledi.

    'nın özerk bölgesi Dağıstan'da 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek, grekoromen sporcusu açıklamalarda bulundu. Güreşe getirilen kuralları sevdiğini söyleyen Cenk İldem, "Bu kuralda çok madalya aldım. Güzel adaptasyon sağlayacağız. Gerçekten güzel bir takım oluşturduk. Kişisel kariyerimde 6 tane Avrupa madalyam var. 1 gümüş, 5 bronz madalyam var. Burada eksik olan almaya gideceğim. Olimpiyatlardan sonra yorgunluk vardı. Güzel dinlendik. 2018'e güzel bir başlangıç yaptık. Ben artık kariyerimin sonlarına yaklaştım. Ne kadar çok madalya alırsam o kadar iyidir. İnşallah özlem duyduğum o altın madalyayı burada alırım" diye konuştu.

    "YENİ KURALLARA GÖRE SABAH TARTILMAK DEZAVANTAJ"
    Rakiplerini çok takip etme şanslarının olmadığını belirten İldem, "'da bir turnuvaya katıldı. Rakiplerin hepsi gelmiyor. Sosyal medyadan takip etmeye çalışıyorsun. Turnuvalar günü gününe tutmuyor. O gün psikolojisi iyi olan yapıyor. kurallara göre sabah tartılıyoruz, 2-3 saat sonra maça çıkıyoruz. Bu da sporcu için dezavantaj. Eğer kiloyu güzel ayarlayamazsan o sabah yapacağın antrenman maça yorgun çıkartıyor. O yüzden ben dikkat ediyorum. İyi durumdayız. İnşallah sonuç iyi oluyor" şeklinde konuştu.

    "BU MİLLİ BİR DAVA"
    Geçen sene takım arkadaşlarını Dünya Şampiyonası'na çalıştırdığını hatırlatan başarılı güreşçi, "Bu milli bir dava. Biz burada rakip gözetmeksizin takıma girmiş sporcuya destek oluyoruz. Arkadaşlarımız da bu 'na bizi iyi hazırladılar. Başarı alınacaksa bu bütün takımın başarısı olur. Allah razı olsun hepsinden. Başarının mimarı takım çalışması ile oluyor" dedi.
    1. 26.4.2018 15:31
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