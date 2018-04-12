Kağıtspor’un bilek güreşçileri Sofya yolcusu – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Kağıtspor’un bilek güreşçileri Sofya yolcusu

    Kağıtspor’un bilek güreşçileri Sofya yolcusu

    Türkiye Şampiyonası’nda önemli başarılar elde eden Kulübü bilek güreşçileri, Sofya’da Türkiye’yi temsil edecek.

    Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness, Federasyonu (TVGFBF) tarafından Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen şampiyonaya 163 kulüpten, bin 17 sporcu katıldı. Şampiyonada sporcular iki şampiyonluk ve bir ikincilik elde etti. Kadın ve erkeklerde sporcular, sağ ve sol kolda, 18 yaş altı, 21 yaş altı, büyükler ve masterler kategorilerinde kendi sıkletlerinde dört gün boyunca mücadele etti.

    Kemer'de yapılan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında mücadele eden Kulübü sporcularından, Büyük Bayanlar artı 80 kiloda mücadele eden Nurcihan Gönül sağ ve sol kolda şampiyon, 21 Yaş Altı 60 kiloda ise Reyhan Yıldız, sol kolda 2'inci oldu. Elde ettikleri başarılı sonuçlar ile her iki sporcu, Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak olan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasına milli takım ile beraber katılmaya hak kazandı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara, madalya ve kupaları kürsüye çağrılarak, protokol tarafından verildi.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:27
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