Kağıtspor’un bilek güreşçileri Sofya yolcusu
Türkiye Şampiyonası’nda önemli başarılar elde eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü bilek güreşçileri, Sofya’da Türkiye’yi temsil edecek.
Kemer'de yapılan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcularından, Büyük Bayanlar artı 80 kiloda mücadele eden Nurcihan Gönül sağ ve sol kolda şampiyon, 21 Yaş Altı 60 kiloda ise Reyhan Yıldız, sol kolda 2'inci oldu. Elde ettikleri başarılı sonuçlar ile her iki sporcu, Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak olan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasına milli takım ile beraber katılmaya hak kazandı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara, madalya ve kupaları kürsüye çağrılarak, protokol tarafından verildi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:27
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 3
Yorum
hüseyin Bir yıl boyuca elindekileri sattı adam almadı başkanlık seçimi yaklaşınca transferden bahsediyorlar.Bırak git artık .
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İşte Fatih Terim'in liderlik hesabı!
Toplam 2
Yorum
YONLUK RAKİPLE BERABER HAKEMLERİDE YENERSE GERÇEK HIZLI VE İYİ FUTBOL OYNAYAN TAKIMLAR KARŞISINDA GS NE YAZIK Kİ FUTBOL OYNAYAMIYOR. HAKEMLERDE BAZI ŞEYLERE GÖZ YUMUNCA GS BAŞARISIZ. ŞAMPİ
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 3
Yorum
şahin ulan sen geri zekalımısın aziz yıldırım 20 senedir gözün nerdeydi niye alt yapıya önem vermedin kac tane sporcu yetiştirdin a takımda oynatt
Kağıtspor’un bilek güreşçileri Sofya yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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