Göztepe ilk yarıyı arıyor

Süper Lig'in ikinci devresinde Adana Demirspor'dan sonra en az puan toplayan ekip konumundaki Göztepe, ilk yarıyı 31 puanla 4. tamamlamasına rağmen ikinci devrede bu görüntüsünden uzak bir tablo çizdi. İkinci yarıya Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Göztepe, daha sonra galip gelemediği 9 maçta 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

GÜNTER İTALYA YOLUNDA

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Torino, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Calciomercato.it sitesinde yer alan habere göre; Torino kulübü, Göztepe'de kiralık olarak forma giyen stoper Koray Günter'i transfer etmek istiyor. 30 yaşındaki savunmacının bonservisi bir diğer İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'da bulunuyor. Bu sezon İzmir ekibiyle bu sezon 22 maça çıkan Koray Günter, 1 gol ve 1 asist kaydetti.