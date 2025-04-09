Hedefimiz Avrupa

Süper Lig'de sezona flaş bir giriş yapan fakat daha sonra düşüşe geçen Göztepe, son 9 maçta galibiyete hasret kaldı. 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, istediği sonuçları alamadı. İzmir ekibi, Fenerbahçe, Alanya, Kayseri ve Sivas maçlarını kaybederken; Bodrum, Samsunspor, Eyüp, Trabzonspor ve Gaziantep FK ile de berabere kaldı. Göz-Göz, toplayabileceği 27 puanın sadece 5'ini alırken, haftayı 39 puanla 7. sırada tamamladı.

FARK 9 PUAN

Göztepe, Avrupa kupaları potasının son basamağı olan 4. sıra ile arasındaki puan farkının 9'a çıkmasına engel olamadı. Teknik direktör Stanimir Stoilov da istedikleri galibiyetleri alamadıkları için Süper Lig'deki durumun Avrupa hedefi için karmaşık hale geldiğini ifade etti. Bulgar teknik adam, hem Türkiye Kupası'ndan hem de ligden Avrupa kupalarına katılmak için şartları zorlayacaklarının altını çizdi.