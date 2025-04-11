Varsa yoksa 3 puan

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi giriş yapan Göztepe, gösterdiği performansla adından söz ettirirken, son haftalarda ise tam tersi bir görüntü çizdi. Ligde oynadığı son 9 lig maçında kazanamayan İzmir ekibi, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu süreçte toplayabileceği 27 puanın sadece 5 puanını alan sarı-kırmızılılar, bu kötü gidişatı durdurmak için bugün deplasmandaki Konyaspor maçına odaklandı. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, zorlu karşılaşmadan galibiyet alarak hem kazanamama serisini sonlandırmak hem de tekrar Avrupa potasına yaklaşmak istiyor. Bu sezon iç sahada ligin en başarılı takımları arasında yer alan Göz-Göz, dış sahada sergilediği performansla ise beklentilerin çok uzağında kaldı. Şu ana kadar deplasmanda 14 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyete imza attı. Tek galibiyetini Kasım 2024'te Beşiktaş'a karşı elde etti ve Konyaspor maçını kazanarak bu alandaki ikinci galibiyetini almanın peşinde olacak.