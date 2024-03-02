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Süper Göz-Göz

Son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen 2. sıradaki İzmir ekibi, 7 maçtır bileği bükülmeyen Yarenler’i de devirip iddiasını perçinlemek amacında

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Süper Göz-Göz

Trendyol 1. Lig'de son 7 maçı 5 galibiyet, 2 beraberlikle geçerek bitime 10 hafta kala 2 yıl önce düştüğü Süper Lig'e dönmek için iyice avantajlı konuma gelen Göztepe, yarın evinde taraftarının desteğiyle Boluspor'u da yenerse çok büyük engeli atlayacak. Haftaya takipçisi Kocaelispor'un 5 puan önünde giren Göz-Göz, kendisiyle birlikte 2. yarının en formda takımı olan Boluspor'u da yenerse ligde iyice rahatlayacak.

4 MAÇTIR KALE KAPALI

İzmir ekibi sahasında son 6 maçta 5 kez zafere ulaştı. Evinde taraftarının da desteğiyle rakiplerine ezici bir üstünlük kuran Göztepe, İzmir'e formunun zirvesinde gelen rakibi önünde sürpriz istemiyor. Bolu ekibi de Göztepe gibi son 7 maçının 5'ini kazanıp 2'sinde berabere kaldı. Son 4 maçtır gol bile yemeyen sarı-kırmızılı ekibin Bolu önünde en büyük kozu Gürsel Aksel Stadı'nı yine bayram yerine çevirmeye hazırlanan taraftarı olacak.

YALÇIN COŞTU BİR KERE

Göztepe'nin orta sahası Yalçın Kayan, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 25 yaşındaki genç futbolcu, ligin son 4 haftasındaki Altay (2), Bandırmaspor (1) ve Adanaspor (1) maçlarında toplam 4 gol üretti. Göztepe formasıyla 7 gole ulaşan ve kariyer sezonunu yaşayan Kayan, takımının da en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

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