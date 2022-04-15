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Göztepe’ye 5 milyon euro

Düşme hattındaki Göztepe, henüz sezon bitmeden yıldızlarını satarak kasasını doldurdu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 06:50
Göztepe’ye 5 milyon euro
Düşme hattındaki Göztepe, henüz sezon bitmeden yıldızlarını satarak kasasını doldurdu. Önce golcüsü Cherif Ndiaye'yi Çin'den S.Port'a, orta sahası Obinna Nwobodo'yu da ABD MLS takımı Cincinnati'ye uğurladı. Türkiye'nin borçsuz ender kulüplerinden biri olan Göz- Göz'ün iki oyuncudan yaklaşık 5 milyon euro gelir elde ettiği bildirildi. İzmir ekibinde kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can, stoper Atınç Nukan ve kaptan Halil Akbunar'ın da kulübün devrinin tamamlanmadan en kısa zamanda talipli kulüplere verileceği öğrenildi.
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