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Stjepan Tomas da çare olamadı

Süper Lig'de 7'de sıfır çekip kümede kalma umutlarını azaltan Göztepe'de Kasımpaşa yenilgisinin ardından Maestro ile yollar ayrılırken, dümene Stjepan Tomas getirilmişti. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kaybeden, teknik adamlık deneyimi çok fazla olmayan Hırvat çalıştırıcı da Göz-Göz'e çare olamadı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 06:50
Stjepan Tomas da çare olamadı
Süper Lig'de 7'de sıfır çekip kümede kalma umutlarını azaltan Göztepe'de Kasımpaşa yenilgisinin ardından Maestro ile yollar ayrılırken, dümene Stjepan Tomas getirilmişti. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kaybeden, teknik adamlık deneyimi çok fazla olmayan Hırvat çalıştırıcı da Göz-Göz'e çare olamadı.
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