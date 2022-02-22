Nestor El Maestro Göztepe Galatasaray maçının ardından konuştu! "Böyle bir şeyi kabul etmek çok zor"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cesur oynadıklarını söyleyen Maestro, değerlendiremedikleri pozisyonlar olduğunu ifade etti. Maçta 4 penaltı verildiğini hatırlatan El Maestro, "Bunlarla ilgili karar vermek benim işim değil ama bizim penaltılarımız çok net. Oyucuların elleriniz vücutlarından 2 metre açıkta olduğu ve ellerine çarparak oluşan penaltı. Onların penaltılarını siz değerlendirin. Maç sonunda duygusal tepkiler vermiş olabilirim. Benim için böyle bir şeyi kabul etmek çok zor" ifadelerine yer verdi.